Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о перспективах российских игроков в турецкой лиге.

«Если человек не востребован в России, то он пойдет в любой клуб, где ему будут платить зарплату. Все-таки он профессиональный футболист. Смысл, в том числе, состоит в том, чтобы обеспечивать свое семейное благополучие. Если человек не востребован в России, но востребован в Турции, то надо сказать спасибо туркам. У Турции сильная сборная, некоторые турецкие футболисты играют в бундеслиге. Там хороший футбол, может даже более интенсивный, чем в России. Не знаю, какие там тренеры, но, судя по тому, что там воспитываются футболисты, которые востребованы в западных клубах, там есть какие-то традиции», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент турецкого «Трабзонспора», отвечая на вопрос «СЭ» об интересе к игрокам РПЛ, заявил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать что-то интересное.