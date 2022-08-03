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Колосков — о турецкой лиге: «Там хороший футбол, может даже более интенсивный, чем в России»

Колосков поделился мнением о перспективах российских футболистов в турецкой лиге
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о перспективах российских игроков в турецкой лиге.

«Если человек не востребован в России, то он пойдет в любой клуб, где ему будут платить зарплату. Все-таки он профессиональный футболист. Смысл, в том числе, состоит в том, чтобы обеспечивать свое семейное благополучие. Если человек не востребован в России, но востребован в Турции, то надо сказать спасибо туркам. У Турции сильная сборная, некоторые турецкие футболисты играют в бундеслиге. Там хороший футбол, может даже более интенсивный, чем в России. Не знаю, какие там тренеры, но, судя по тому, что там воспитываются футболисты, которые востребованы в западных клубах, там есть какие-то традиции», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент турецкого «Трабзонспора», отвечая на вопрос «СЭ» об интересе к игрокам РПЛ, заявил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать что-то интересное.

РПЛ
Вячеслав Колосков
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