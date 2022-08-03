Смородская призвала не отпускать российских игроков в Турцию: «Не такая уж и сильная лига!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась мнением о турецкой лиге.

«В Турции не такая уж сильная лига! Честно говоря, любой российский футболист мог бы там заиграть. Не надо отпускать игроков в турецкую лигу, другие просто не предлагают. Я бы не отпускала. Надо немного подождать, и будут хорошие предложения», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент турецкого «Трабзонспора», отвечая на вопрос «СЭ» об интересе к игрокам РПЛ, заявил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать что-то интересное.