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Сегодня, 19:30

Смородская призвала не отпускать российских игроков в Турцию: «Не такая уж и сильная лига!»

Смородская призвала не отпускать российских футболистов в чемпионат Турции
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась мнением о турецкой лиге.

«В Турции не такая уж сильная лига! Честно говоря, любой российский футболист мог бы там заиграть. Не надо отпускать игроков в турецкую лигу, другие просто не предлагают. Я бы не отпускала. Надо немного подождать, и будут хорошие предложения», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент турецкого «Трабзонспора», отвечая на вопрос «СЭ» об интересе к игрокам РПЛ, заявил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать что-то интересное.

РПЛ
Ольга Смородская
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