Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:00

В «Трабзонспоре» ответили на вопрос об интересе к игрокам РПЛ

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу в разговоре с «СЭ» рассказал о возможности подписания игроков из РПЛ.

«На данный момент мы не интересуемся ни одним из игроков РПЛ, но никогда не говори никогда. Возможно, в следующие несколько дней вы узнаете что-то интересное», — сказал Араоглу «СЭ».

Ранее президент «Трабзонспора» заявил, что клуб не интересуется защитником «Зенита» Деяном Ловреном. 3 августа в турецких СМИ появилась информация, что 33-летний хорватский футболист был предложен «Трабзонспору» менеджерами игрока.

РПЛ
ФК Трабзонспор
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Какой срок запросит прокурор для Бриттни Грайнер? И на кого ее хотят обменять? Баскетболистка из США скоро в суде узнает свою судьбу
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Алексей Стрепетов: «ЦСКА и «Спартак» — реальные конкуренты «Зенита» в этом сезоне»
В «Торпедо» рассказали о подготовке Кутепова к матчу с «Химками»
«Я обязательно стану звездой!» Новичок «Динамо» мог оказаться в Германии и обожает Крооса
Агент Монтеса рассказал, когда завершатся переговоры между «Динамо» и «Монтерреем»
Бывший капитан ЦСКА не верит в успех трансфера Хоакина Сосы
Стало известно, в каком случае «Динамо» заплатит за Монтеса 10 миллионов евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фенербахче» сделал предложение Сиригу
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости