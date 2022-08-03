В «Трабзонспоре» ответили на вопрос об интересе к игрокам РПЛ

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу в разговоре с «СЭ» рассказал о возможности подписания игроков из РПЛ.

«На данный момент мы не интересуемся ни одним из игроков РПЛ, но никогда не говори никогда. Возможно, в следующие несколько дней вы узнаете что-то интересное», — сказал Араоглу «СЭ».

Ранее президент «Трабзонспора» заявил, что клуб не интересуется защитником «Зенита» Деяном Ловреном. 3 августа в турецких СМИ появилась информация, что 33-летний хорватский футболист был предложен «Трабзонспору» менеджерами игрока.