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Сегодня, 13:15

Экс-игрок «МЮ» Нани оценил потенциал американской лиги МЛС

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Нани поделился мнением по поводу американской лиги МЛС.

«Лиге необходимо проделать большую работу. Но в последние годы МЛС сильно прибавила. Многие топ-игроки меняют отношение к лиге и решаются на переезд. Здесь хорошие условия — отличные стадионы и тренировочные базы. В футбол инвестируются большие деньги. В будущем у МЛС есть шанс стать очень сильной лигой», — цитирует Нани ESPN.

35-летний португалец выступал в составе «Орландо» в 2019 и 2021 годах и забил 31 гол в 88 матчах.

Луиш Нани (Нани)
ФК Манчестер Юнайтед
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