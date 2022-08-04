Экс-игрок «МЮ» Нани оценил потенциал американской лиги МЛС

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Нани поделился мнением по поводу американской лиги МЛС.

«Лиге необходимо проделать большую работу. Но в последние годы МЛС сильно прибавила. Многие топ-игроки меняют отношение к лиге и решаются на переезд. Здесь хорошие условия — отличные стадионы и тренировочные базы. В футбол инвестируются большие деньги. В будущем у МЛС есть шанс стать очень сильной лигой», — цитирует Нани ESPN.

35-летний португалец выступал в составе «Орландо» в 2019 и 2021 годах и забил 31 гол в 88 матчах.