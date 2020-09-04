Вратарь «Фламенго» Диегу Алвес заразился коронавирусом

Голкипер «Фламенго» Диегу Алвес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Em teste realizado pelo clube, na quinta-feira (03.09), o atleta Diego Alves testou positivo para Covid-19, foi afastado e colocado em quarentena. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 4, 2020

Сообщается, что футболист был помещен на карантин. Более подробной информации о его состоянии здоровья пока нет.

35-летний вратарь в текущем сезоне провел 16 матчей за «Фла», пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Ранее он также выступал за «Атлетико Минейро», «Альмерию» и «Валенсию».