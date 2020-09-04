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Вратарь «Фламенго» Диегу Алвес заразился коронавирусом

17:53
Диегу Алвес (cлева). Фото O Dia.
Диегу Алвес (cлева). Фото O Dia.
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Голкипер «Фламенго» Диегу Алвес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Сообщается, что футболист был помещен на карантин. Более подробной информации о его состоянии здоровья пока нет.

35-летний вратарь в текущем сезоне провел 16 матчей за «Фла», пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Ранее он также выступал за «Атлетико Минейро», «Альмерию» и «Валенсию».

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