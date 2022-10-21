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Сегодня, 12:27

Венгерский журналист: «Пресс-конференции Черчесова иногда странные, но его тренировки — топ-уровень»

Сергей Разин
корреспондент
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Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о пресс-конференциях главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию. Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — топ-уровень", — приводит слова Борболы Sport24.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны. На данный момент «Ференцварош» с 21 очком занимет первое место в чемпионате Венгрии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-vengerskiy-zhurnalist-press-konferentsii-cherchesova-inogda-strannyye-no-yego-trenirovki-s-klubom-eto-top-uroven
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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