Хави выиграл пятый трофей в тренерской карьере
«Аль-Садд» с главным тренером Хави завоевал Кубок Катара, обыграв в финале «Аль-Духаиль» (2:0).
Испанец возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года. Этот трофей стал пятым в карьере 41-летнего тренера. Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» уже выигрывал Кубок Катара, Кубок шейха Яссима, Кубок звезд Катара и Кубок эмира Катара.
В СМИ сообщалось, что Хави может возглавить «Барселону» летом. В качестве футболиста он является рекордсменом по количеству матчей за «Барселону». У него 767 матчей. Ближайший преследователь — Лионель Месси, у которого 762 матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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