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Хави выиграл пятый трофей в тренерской карьере

19:58
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«Аль-Садд» с главным тренером Хави завоевал Кубок Катара, обыграв в финале «Аль-Духаиль» (2:0).

Испанец возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года. Этот трофей стал пятым в карьере 41-летнего тренера. Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» уже выигрывал Кубок Катара, Кубок шейха Яссима, Кубок звезд Катара и Кубок эмира Катара.

В СМИ сообщалось, что Хави может возглавить «Барселону» летом. В качестве футболиста он является рекордсменом по количеству матчей за «Барселону». У него 767 матчей. Ближайший преследователь — Лионель Месси, у которого 762 матча.

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