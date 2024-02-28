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28 февраля, 05:01

Масалитин: «Желание Глушакова совпало с желанием руководства «Урарту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал переход российского полузащитника Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

«Здесь желание футболиста совпало с желанием руководства «Урарту», просто так же не будут игрока приглашать в команду. В клубе подумали, что Глушаков сможет принести пользу в этом сезоне, поможет молодым игрокам, поэтому и пригласили его», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». В разные годы футболист также выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/27/22433095.shtml?updated
Валерий Масалитин
Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
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