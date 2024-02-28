Масалитин: «Желание Глушакова совпало с желанием руководства «Урарту»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал переход российского полузащитника Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

«Здесь желание футболиста совпало с желанием руководства «Урарту», просто так же не будут игрока приглашать в команду. В клубе подумали, что Глушаков сможет принести пользу в этом сезоне, поможет молодым игрокам, поэтому и пригласили его», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». В разные годы футболист также выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».