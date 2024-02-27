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27 февраля, 21:07

Отец Пруцева: «В «Црвене» Егор потерял игровой ритм, так как редко выходил на поле»

Алина Савинова
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Игорь Пруцев, отец полузащитника «Целе» Егора Пруцева, рассказал об адаптации игрока в чемпионате Словении.

Футболист находит в словенском клубе на правах аренды из «Црвены Звезды».

«В Словении он полностью адаптировался. Чувствует себя уверенно. Обстановка ему нравится, работает в штатном режиме. Тренер ему доверяет — вот он и пытается продемонстрировать все, на что способен, показать свой быстрый и техничных футбол. Есть свои тонкости и нюансы, если мы говорим о сравнении чемпионатов Сербии и Словении. Где-то были сложности поначалу из-за того, что в «Црвене» Егор потерял игровой ритм, так как он редко выходил на поле. В остальном проблем не было. В плане адаптации он у меня парень гибкий, легко адаптируется», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.ru.

Пруцев в этом сезоне провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в 600 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
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