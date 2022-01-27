В список судей ФИФА на 2022 год вошли 14 российских арбитров и 16 ассистентов

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список арбитров на 2022 год. От России в него вошли 14 судей: Владислав Безбородов (впервые включен в 2009 году), Надежда Горинова (2021), Сергей Иванов (2014), Сергей Карасев (2010), Марина Крупская (2018), Евгений Кукуляк (2022), Павел Кукуян (2021), Кирилл Левников (2016), Алексей Матюнин (2017), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Вера Опейкина (2015), Александра Пономарева (2016) и Анастасия Пустовойтова (2009).

В число ассистентов включены 16 человек: Егор Болховитин, Сабина Валиева, Андрей Веретешкин. Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, Юлия Петрова, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев и Екатерина Чернова.

Видеоассистентами на международных матчах могут работать Сергей Иванов, Сергей Карасев, Виталий Мешков, Владимир Москалев.

Футзальные матчи вправе обслуживать Татьяна Болтнева, Ирина Великанова, Виталий Грошев, Григорий Зеленцов, Владимир Кадыков и Юрий Неверов. Международные игры в пляжном футболе разрешено судить Роману Борисову, Алексею Иванову, Виктору Листратову и Денису Смольянинову.