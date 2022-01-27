Диалло перешел в «Рейнджерс» на правах аренды до конца сезона
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло перешел в «Рейнджерс» на правах аренды.
Как сообщается на официальном сайте шотландского клуба, соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Полузащитник в субботу, 29 января, уже дебютирует за «Рейнджерс» в матче 24-го тура чемпионата Шотландии против «Росс Каунти».
В текущем сезоне 19-летний Диалло сыграл за «МЮ» один матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:1).
Новости