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Сегодня, 19:55

Диалло перешел в «Рейнджерс» на правах аренды до конца сезона

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло перешел в «Рейнджерс» на правах аренды.

Как сообщается на официальном сайте шотландского клуба, соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Полузащитник в субботу, 29 января, уже дебютирует за «Рейнджерс» в матче 24-го тура чемпионата Шотландии против «Росс Каунти».

В текущем сезоне 19-летний Диалло сыграл за «МЮ» один матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:1).

Источник: https://www.rangers.co.uk/Article/rangers-confirm-loan-signing-of-amad-diallo/QCYztwlLJSQjNLS933wwW
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рейнджерс
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