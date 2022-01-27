Бывший тренер сборной России Черчесов стартует в «Ференцвароше» без трех африканцев

Сегодня «Ференцварош» проведет свой первый официальный матч под руководством Станислава Черчесова — это будет перенесенная выездная встреча 4-го тура чемпионата Венгрии с «Академией Пушкаша» в 50 километрах от Будапешта.

Гости не могут рассчитывать на трех игроков, которые выступают на Кубке Африки — марокканцев Сами и Раяна Майе, а также тунисца Лайдуни. При этом около десяти футболистов лидера лиги в январе перенесли ковид — последние четверо из них сдали отрицательные тесты только накануне и успели провести всего одну тренировку.

Зато готов к дебюту новичок «Ференцвароша» — нигерийский форвард Форчун Басси. Трансферное окно закроется в стране в середине февраля, больших изменений в составе не предвидится. Могут состояться еще один-два трансфера.