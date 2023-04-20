Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:36

В Саудовской Аравии хотят добиться ареста и депортации Роналду за непристойный жест

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед заявил, что намерен обратиться в прокуратуру страны с запросом об аресте и депортации нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест.

Португальский форвард после матча 25-го тура чемпионата страны против «Аль-Хилаля» (0:2) схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун.

«Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, влекущим за собой арест и депортацию, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», — написал Ноуф бин Ахмед в социальных сетях.

Как сообщает ESPN, в «Аль-Насре» утверждают, что Роналду сделал этот жест, когда покидал поле, потому что получил удар в эту область во время матча.

«Аль-Наср» потерпел третье поражение в сезоне и идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Аль-Хиляль» набрал 49 очков и располагается на 4 месте.

Источник: ESPN
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы
Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
На Украине падение спутника NASA назвали причиной вспышек над Киевом
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Путин поручил исправить ситуацию с затором транспорта на границе ЛНР
Солнечное затмение 20 апреля — где будет видно и во сколько смотреть
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стивен Джеррард может возглавить «Олимпиакос»
Новости
RSS RSS
Все новости