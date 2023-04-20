Гримальдо: «Не знаю останусь ли в «Бенфике» по окончании сезона»

Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо прокомментировал свое будущее. В конце сезона у 27-летнего испанца истекает контракт с португальским клубом.

«Я все еще не знаю [ничего] о своем будущем. Останусь ли я в «Бенфике» или уйду на правах свободного агента. Я сфокусирован на матчах чемпионата, а дальше посмотрим», — цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

В этом сезоне игрок провел 48 матчей, забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.