Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:37

Стивен Джеррард может возглавить «Олимпиакос»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Английский специалист Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос», сообщает The Sun.

По информации издания, агенты предложили клубу услуги 42-летнего тренера, и теперь его кандидатура рассматривается в качестве одной из основных.

Ранее сообщалось, что в руководстве клуба также рассматривают вариант с назначением экс-тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре 2022 года.

«Олимпиакос» занимает третье место в таблице чемпионата Греции, набрав 63 очков в 30 встречах.

Дженнаро Гаттузо
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Дибров рассказал об обстоятельствах ДТП в Москве
Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Рядовой Шариков заменил раненого командира и удержал оборону направления
Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю». Роналду получил желтую карточку
Новости
RSS RSS
Все новости