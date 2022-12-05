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Сегодня, 19:58

В Перу сообщают, что экс-игрок «Локомотива» Фарфан принял решение завершить карьеру

Анна Горшкова
Корреспондент
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Джефферсон Фарфан.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан принял решение завершить карьеру, сообщает перуанское издание RPP Deportes.

По данным источника, ожидается, что в ближайшее время 38-летний футболист официально объявит об этом.

Другое перуанское СМИ Trome сообщает, что Фарфан перейдет на менеджерскую должность в «Альянсе» из Лимы и будет отвечать за связь между руководством и игроками. Прощальный матч планируется провести в середине 2023 года.

Фарфан выступал за «Локомотив» с 2017 года по 2020. Он сыграл за команду 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

В марте 2021 года форвард вернулся в «Альянсу» из Лимы, в которой начинал профессиональную карьеру, подписав контракт до 31 декабря 2022 года.

Источник: RPP Deportes

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⚽ Футбол. ЧМ
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Марокко
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ИТБ1 (0.5)

22%

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П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Джефферсон Фарфан
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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