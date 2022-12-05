В Перу сообщают, что экс-игрок «Локомотива» Фарфан принял решение завершить карьеру

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан принял решение завершить карьеру, сообщает перуанское издание RPP Deportes.

По данным источника, ожидается, что в ближайшее время 38-летний футболист официально объявит об этом.

Другое перуанское СМИ Trome сообщает, что Фарфан перейдет на менеджерскую должность в «Альянсе» из Лимы и будет отвечать за связь между руководством и игроками. Прощальный матч планируется провести в середине 2023 года.

Фарфан выступал за «Локомотив» с 2017 года по 2020. Он сыграл за команду 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

В марте 2021 года форвард вернулся в «Альянсу» из Лимы, в которой начинал профессиональную карьеру, подписав контракт до 31 декабря 2022 года.