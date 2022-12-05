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Сегодня, 20:38

Главный тренер «Санта-Коломы»: «Башкиров не вернулся, решил, что уходит из команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал ситуацию с полузащитником Евгением Башкировым.

«Башкиров не вернулся в «Санта-Колому». Он подошел ко мне, сказал, что проблема с документами, которые ему нужно было собирать. Задал еще какие-то вопросы. Мы ему сказали: «Жень, подумай хорошенько и потом принимай решение». Он решил, что уходит команды. И все, освободил квартиру, которую мы ему снимали. Я с ним потом виделся где-то дней через пять, он ждал документы и все еще находился здесь. А потом мы его не видели и не слышали», — сказал Черышев «РБ Спорт».

31-летний российский полузащитник Евгений Башкиров тренировался с «Санта-Коломой» из Андорры, однако выступать за клуб не мог, поскольку не получил из России необходимые документы. В итоге он покинул команду.

Напомним, последним клубом Евгения Башкирова был польский «Заглебме», покинув который полузащитник какое-то время поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-santa-kolomy-bashkirov-ne-vernulsya-reshil-chto-uhodit-iz-komandy/

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Евгений Башкиров
Дмитрий Черышев
0
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