Главный тренер «Санта-Коломы»: «Башкиров не вернулся, решил, что уходит из команды»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал ситуацию с полузащитником Евгением Башкировым.

«Башкиров не вернулся в «Санта-Колому». Он подошел ко мне, сказал, что проблема с документами, которые ему нужно было собирать. Задал еще какие-то вопросы. Мы ему сказали: «Жень, подумай хорошенько и потом принимай решение». Он решил, что уходит команды. И все, освободил квартиру, которую мы ему снимали. Я с ним потом виделся где-то дней через пять, он ждал документы и все еще находился здесь. А потом мы его не видели и не слышали», — сказал Черышев «РБ Спорт».

31-летний российский полузащитник Евгений Башкиров тренировался с «Санта-Коломой» из Андорры, однако выступать за клуб не мог, поскольку не получил из России необходимые документы. В итоге он покинул команду.

Напомним, последним клубом Евгения Башкирова был польский «Заглебме», покинув который полузащитник какое-то время поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».