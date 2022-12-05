Мама Кокорина сообщила о травме футболиста: «Чувствует себя хорошо»

Мама Кокорина рассказала, почему нападающий отсутствует в заявке «Ариса» на товарищеский матч против ПАОКа

Мама футболиста «Ариса» Александра Кокорина Светлана рассказала «СЭ», почему нападающий отсутствует в заявке кипрского клуба на товарищеский матч против ПАОКа.

«Почему Александр Кокорин не в заявке «Ариса», и он находится в Катаре? У него травма. Насколько повреждение серьезное, нужно спрашивать у Александра. Чувствует он себя хорошо, все нормально», — сказала Кокорина «СЭ».

31-летний Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды, он принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей за «Арис», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.