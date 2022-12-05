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Сегодня, 19:03

Мама Кокорина сообщила о травме футболиста: «Чувствует себя хорошо»

Мама Кокорина рассказала, почему нападающий отсутствует в заявке «Ариса» на товарищеский матч против ПАОКа
Микеле Антонов
Корреспондент
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Мама футболиста «Ариса» Александра Кокорина Светлана рассказала «СЭ», почему нападающий отсутствует в заявке кипрского клуба на товарищеский матч против ПАОКа.

«Почему Александр Кокорин не в заявке «Ариса», и он находится в Катаре? У него травма. Насколько повреждение серьезное, нужно спрашивать у Александра. Чувствует он себя хорошо, все нормально», — сказала Кокорина «СЭ».

31-летний Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды, он принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей за «Арис», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
3
0
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