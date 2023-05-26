В «Нефтчи» заявили, что еще не приняли решение об участии в товарищеском турнире
Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев рассказал корреспонденту «СЭ» об официальном приглашении клуба от «Зенита» на товарищеский турнир летом.
«Вчера были переговоры. «Зенит» отправил нам официальное приглашение на участие в летнем товарищеском турнире. Но наше руководство еще не приняло окончательное решение», — сказал Аллахвердиев «СЭ».
Ранее сообщалось, в «Зените» утвердили состав участников летнего турнира в Санкт-Петербурге.
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