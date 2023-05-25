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Сегодня, 21:59

В «Зените» утвердили состав участников летнего турнира в Санкт-Петербурге

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о составе участников летнего товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.

«Летом мы ждем турнир, участниками которого станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что в начале июля «Зенит» может сыграть в представительном международном товарищеском турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и московского «Динамо». Но в связи со сменой главного тренера (ранее «СЭ» сообщал, что по окончании нынешнего сезона «Динамо» может возглавить Марко Николич) планы московского клуба на предсезонную подготовку изменились.

ФК Зенит
ФК Нефтчи
ФК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
Александр Медведев (руководитель)
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