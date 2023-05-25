В «Зените» утвердили состав участников летнего турнира в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о составе участников летнего товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.

«Летом мы ждем турнир, участниками которого станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что в начале июля «Зенит» может сыграть в представительном международном товарищеском турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и московского «Динамо». Но в связи со сменой главного тренера (ранее «СЭ» сообщал, что по окончании нынешнего сезона «Динамо» может возглавить Марко Николич) планы московского клуба на предсезонную подготовку изменились.