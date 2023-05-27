Тите может возглавить «Аль-Хиляль». Клуб хочет подписать Месси

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите в ближайшее время может возглавить «Аль-Хиляль».

Как сообщил в Twitter журналист Бруну Андраде, клуб из Саудовской Аравиии не единственный, кто интересуется бразильским специалистом. «Олимпиакос», турецкий клуб и клуб из Японии также хотят заполучить Тите.

В начале мая появилась информация, что «Аль-Хиляль» летом может подписать нападающего Лионеля Месси, у которого заканчивается контракт с «ПСЖ».