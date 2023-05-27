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Сегодня, 04:51

Тите может возглавить «Аль-Хиляль». Клуб хочет подписать Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите в ближайшее время может возглавить «Аль-Хиляль».

Как сообщил в Twitter журналист Бруну Андраде, клуб из Саудовской Аравиии не единственный, кто интересуется бразильским специалистом. «Олимпиакос», турецкий клуб и клуб из Японии также хотят заполучить Тите.

В начале мая появилась информация, что «Аль-Хиляль» летом может подписать нападающего Лионеля Месси, у которого заканчивается контракт с «ПСЖ».

Лионель Месси. AFP: Месси летом перейдет в «Аль-Хиляль»
Футбол
ФК Аль-Хиляль
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
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