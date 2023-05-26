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Сегодня, 08:42

Черчесов: «Я хочу побеждать в каждой игре, независимо от того, чемпионы мы или нет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о мотивации своей команды в матчах после досрочного чемпионства.

«Болельщики не заслуживают того, чтобы мы показывали плохую игру. Хочу быть уверен, что игроки выходят на каждый матч с желанием победить. Поскольку мы чемпионы, мы смогли дать нескольким молодым игрокам возможность проявить себя. Мы используем это время для таких вещей. Но, конечно, я хочу побеждать в каждой игре, независимо от того, чемпионы мы или нет. Мы хотим служить публике», — приводит слова Черчесова Nemzeti Sport.

Черчесов подписал контракт с «Ференцварошем» в декабре 2021 года. За это время он дважды выиграл чемпионат Венгрии и один раз Кубок страны.

Контракт специалиста с командой действует до лета 2024 года.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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