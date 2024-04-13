«Спортинг» на выезде разгромил «Жил Висенте»

Лиссабонский «Спортинг» переиграл «Жил Висенте» в матче 29-го тура чемпионата Португалии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Сидаде де Барселуш» в Барселуше.

Все 4 гола были забиты в первом тайме: Тринкан оформил дубль, Усман Диоманде записал на свой счет один мяч, а также вратарь хозяев Эндрю да Силва Вентура отметился автоголом.

«Спортинг» набрал 74 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Жил Висенте» идет на 14-й строчке — 28 очков.