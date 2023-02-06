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Сегодня, 18:20

Президент ФК «Кармиотисса» подтвердил информацию «СЭ» по Кержакову

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Дмитрий Пунин.
Фото из личного архива

Президент ФК «Кармиотисса» Дмитрий Пунин подтвердил информацию «СЭ», что Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб.

«Мы рады, что Александр присоединился к нам, надеемся на плодотворное сотрудничество», — заявил Пунин.

40-летний тренер покинул «Нижний Новгород» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
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Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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