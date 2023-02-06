Президент ФК «Кармиотисса» подтвердил информацию «СЭ» по Кержакову

Президент ФК «Кармиотисса» Дмитрий Пунин подтвердил информацию «СЭ», что Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб.

«Мы рады, что Александр присоединился к нам, надеемся на плодотворное сотрудничество», — заявил Пунин.

40-летний тренер покинул «Нижний Новгород» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.