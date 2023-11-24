Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:04

В «Карабахе» заявили, что Лунев восстановился после травмы и тренируется без ограничений

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе «Карабаха» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья вратаря Андрея Лунева.

«С Луневым все в порядке. Он восстановился от травмы и занимается с командой. Никаких ограничений у Андрея в тренировочном процессе нет. Сегодня у нас матч с «Сабахом», посмотрим, выйдет он на поле или нет», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

9 ноября 32-летний Лунев получил травму в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1). В связи с полученной травмой вратарь «Карабаха» пропустил ноябрьский сбор сборной России.

В этом сезоне Лунев принял участие в 9 матчах за «Карабах», пропустил 9 мячей и 5 игр провел на ноль.

Андрей Лунев
ФК Карабах
0
Читайте также
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году
В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владелец «Санта-Коломы»: «Очень довольны результатами в достижении целей, которые были поставлены перед Черышевым»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости