Агент Раконьяца: «О зимнем выкупе речи не идет»

Футбольный агент Игор Глушевич рассказал, возможен ли выкуп форварда Марко Раконьяца «Бачка-Тополой» у «Локомотива».

«О зимнем выкупе речи не идет, аренда рассчитана до лета. Там и можно будет обсуждать эту тему», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.

Раконьяц стал игроком «Локомотива» в 2022 году. 23-летний футболист арендован сербским клубом «Бачка-Топола» до конца сезона.

За железнодорожников форвард провел 15 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.