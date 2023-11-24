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Сегодня, 20:47

Агент Раконьяца: «О зимнем выкупе речи не идет»

Алина Савинова
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Футбольный агент Игор Глушевич рассказал, возможен ли выкуп форварда Марко Раконьяца «Бачка-Тополой» у «Локомотива».

«О зимнем выкупе речи не идет, аренда рассчитана до лета. Там и можно будет обсуждать эту тему», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.

Раконьяц стал игроком «Локомотива» в 2022 году. 23-летний футболист арендован сербским клубом «Бачка-Топола» до конца сезона.

За железнодорожников форвард провел 15 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rakon-yatsa-o-zimnem-vy-kupe-rechi-ne-idet-arenda-rasschitana-do-leta/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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