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Сегодня, 06:04

Владелец «Санта-Коломы»: «Очень довольны результатами в достижении целей, которые были поставлены перед Черышевым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Владелец андоррской «Санта-Коломы» Дэн Мильштейн прокомментировал уход Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды.

«Клуб и я благодарны Дмитрию за великолепно проделанную работу. Мы очень довольны результатами в достижении целей, которые были перед ним поставлены, когда мы принимали его на работу», — цитирует «РБ Спорт» Мильштейна.

Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladelets-santa-kolomy-chery-shev-prodelal-velikolepnuyu-rabotu-my-ochen-dovol-ny/
Футбол
Дмитрий Черышев
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