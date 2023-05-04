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Сегодня, 14:07

В «Хапоэле» прокомментировали информацию, что клуб не будет выкупать Сулейманова

Алина Савинова
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Начальник «Хапоэля» Эвьятар Илуз рассказал, что израильский клуб не принимал решения по поводу будущего форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Никакое решение относительно выкупа Магомеда-Шапи Сулейманова еще не принято. Сначала мы должны во всем разобраться и понять, действительно ли он виновен или нет. Только после этого будем решать», — приводит Sport24 слова Илуза.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что «Хапоэль» откажется от выкупа нападающего у «Краснодара» из-за его участия в драке в матче 33-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» (2:1). Отмечалось, что 23-летнему футболисту может грозить длительная дисквалификация.

Сулейманов сыграл за «Хапоэль» 35 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-04-v-khapoele-otreagirovali-na-soobshcheniye-chto-klub-ne-budet-vykupat-suleymanova
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