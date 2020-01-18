В ФК «Рига» не комментируют назначение Кононова

В ФК «Рига» пока не комментируют информацию о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды. По нашим данным, на вечер пятницы стороны еще не договорились о взаимном сотрудничестве. Не исключено, что вопрос решится в ближайшие дни.

Кононов может возглавить ФК «Рига»

В минувшем сезоне рижане выиграли чемпионат Латвии, а в феврале примут участие в Кубке ФНЛ. Последним местом работы Кононова был московский «Спартак». Кононов возглавлял красно-белых с 12 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России.

В августе красно-белые вылетели из Лиги Европы-2019/20 на стадии раунда плей-офф. После этого команда проиграла четыре матча подряд в РПЛ. Он был уволен в сентябре прошлого года после поражения от «Оренбурга». (Виталий Айрапетов)