В чемпионате Дании футболист забил невероятный гол: он перебросил вратаря почти с центра поля

Сегодня, 28 мая, «Орхус» и «Раннерс» сыграли вничью (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Дании. На 36-й минуте встречи красивым голом отметился полузащитник гостей Симон Пьезингер.

28-летний австрийский хавбек в выиграл единоборство в центре поля, продвинулся в направлении штрафной площади соперника и мощным ударом перекинул голкипера «Орхуса» Виллиама Эскелинена.

Чемпионат Дании возобновился 28 мая.