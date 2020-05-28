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В чемпионате Дании футболист забил невероятный гол: он перебросил вратаря почти с центра поля

23:05
Симон Пьезингер (по центру). Фото Reuters
Симон Пьезингер (по центру). Фото Reuters
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Сегодня, 28 мая, «Орхус» и «Раннерс» сыграли вничью (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Дании. На 36-й минуте встречи красивым голом отметился полузащитник гостей Симон Пьезингер.

28-летний австрийский хавбек в выиграл единоборство в центре поля, продвинулся в направлении штрафной площади соперника и мощным ударом перекинул голкипера «Орхуса» Виллиама Эскелинена.

Чемпионат Дании возобновился 28 мая.

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