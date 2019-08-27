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В Болгарии футболист отпраздновал гол с возлюбленной. Мяч не засчитали

18:34
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Забавный случай произошел в матче 7-го тура чемпионата Болгарии между «Лудогорцем» и «Славии» (0:0). На 79-й минуте встречи полузащитник хозяев Вандерсон забил мяч и отпраздновал гол, поцеловав свою возлюбленную.

После этого хавбек вернулся на поле и узнал, что взятие ворот не было засчитано.

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