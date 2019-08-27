В Болгарии футболист отпраздновал гол с возлюбленной. Мяч не засчитали

Забавный случай произошел в матче 7-го тура чемпионата Болгарии между «Лудогорцем» и «Славии» (0:0). На 79-й минуте встречи полузащитник хозяев Вандерсон забил мяч и отпраздновал гол, поцеловав свою возлюбленную.

После этого хавбек вернулся на поле и узнал, что взятие ворот не было засчитано.