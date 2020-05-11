UOL: ЦСКА может подписать защитника «Крузейру» Кака

Центральный защитник «Крузейру» Кака может этим летом переехать в Россию. Как сообщает UOL, интерес к 21-летнему футболисту проявляет ЦСКА. Армейцы уже пытались подписать футболиста зимой за 4 миллиона евро. Из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, «Крузейру» готов снизить цену на игрока и уступить его за 2 миллиона.

Еще одним претендентом на Кака является «Атлетику Паранаэнсе».

В сезоне-2019 Кака провел 20 матчей и забил 1 гол в чемпионате Бразилии. В чемпионате штата Минейру-2020 на его счету 7 игр.