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Угрожавшие Канчельскису расправой в московском кафе попали на видео

17:01
Андрей Канчельскис. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Андрей Канчельскис. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Злоумышленник, угрожавший физической расправой бывшему игроку сборной России Андрею Канчельскису, попал на видео.

На записи видно, как в заведение вошли несколько мужчин. Один из них сел подсел к тренеру и стал что-то эмоционально высказывать.

Ранее сообщалось, что Канчельскис обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что 22 ноября в кафе «Оазис» на улице Хромова в Москве неизвестный мужчина угрожал ему физической расправой и требовал согласиться на меньшие деньги за работу в узбекском клубе «Навбахор».

Напомним, Канчельскис тренировал эту команду с 2018 по 2020 год, специалисту по условиям ФИФА должны выплатить 1,6 миллиона долларов. Правоохранители проводят проверку после заявления тренера.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/910292-ugrozhavshii-kanchelskisu-raspravoi-v-moskovskom-kafe-popal-na-video

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Евгений Петров все материалы автора

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