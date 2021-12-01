Угрожавшие Канчельскису расправой в московском кафе попали на видео

Злоумышленник, угрожавший физической расправой бывшему игроку сборной России Андрею Канчельскису, попал на видео.

На записи видно, как в заведение вошли несколько мужчин. Один из них сел подсел к тренеру и стал что-то эмоционально высказывать.

Ранее сообщалось, что Канчельскис обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что 22 ноября в кафе «Оазис» на улице Хромова в Москве неизвестный мужчина угрожал ему физической расправой и требовал согласиться на меньшие деньги за работу в узбекском клубе «Навбахор».

Напомним, Канчельскис тренировал эту команду с 2018 по 2020 год, специалисту по условиям ФИФА должны выплатить 1,6 миллиона долларов. Правоохранители проводят проверку после заявления тренера.