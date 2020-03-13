Уэльс и Северная Ирландия приостановили все футбольные турниры

Федерации футбола Уэльса и Северной Ирландии приняли решение приостановить все футбольные турниры в странах. Такое решение принято в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщает Sky Sports.

Пока все футбольные турниры отложены до 4 апреля. Однако карантин может быть продлен и на более долгий срок.

Ранее матчи АПЛ и чемпионшипа были официально отложены до 3 апреля. Решение было принято на заседании акционеров АПЛ.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»