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Сегодня, 23:10

Семья Роналду не может найти суши-повара для особняка в Португалии — дом станет их основной резиденцией

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возникли проблемы с обслуживающим персоналом собственного особняка, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 37-летний португалец не может найти суши-повара для дома в Португалии. Роналду и его невеста Джорджина Родригес хотели бы, чтобы кулинар обладал знаниями, как в японской, так и в европейской, в частности португальской, кухни.

Сообщается, что апартаменты форварда еще не построены до конца — завершение строительства намечено на лето этого года. Дом должен стать основной резиденцией семьи Роналду.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

Источник: Daily Mail

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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