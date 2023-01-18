Масалитин считает, что Роналду может вернуться в топ-клуб

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что думает о карьере нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Иногда кажется, что, возможно, это закат карьеры. Он поступил правильно, чувствовал, что на высоком уровне уже не тянет. Поступило очень хорошее предложение, от которого нельзя отказаться. Он решил свои и игровые проблемы, и амбициозные, был денежный эквивалент, который его устроил.

Если он будет играть и почувствует в себе силы и мотивацию, чтобы делать это дальше, что ему не надоело играть, то возможно и возвращение [в топ-клуб]. Но это может быть на полгода, максимум на сезон", — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

В конце декабря 37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.