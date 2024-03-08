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8 марта, 11:32

У экс-игрока «Краснодара» Олссона выявлено чрезвычайно редкое заболевание мозга

Сергей Разин
корреспондент
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Кристоффер Олссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У полузащитника датского «Мидтьюлланна» Кристоффера Олссона выявлено редкое заболевание сосудов головного мозга, сообщается на официальном сайте клуба.

«На основании обширных обследований и анализов, проведенных в последнюю неделю, врачи определили, что у Кристоффера образовалось несколько небольших тромбов в обоих полушариях головного мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного процесса в сосудах», — говорится в сообщении клуба.

В конце февраля 28-летнего шведа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он потерял сознание у себя дома.

Олссон с января 2019 по июль 2021 года выступал за «Краснодар». За российский клуб полузащитник провел 80 матчей, забив 4 гола и сделав 7 результативных передач.

ФК Краснодар
ФК Мидтьюлланн
Кристоффер Олссон
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