У экс-игрока «Краснодара» Олссона выявлено чрезвычайно редкое заболевание мозга

У полузащитника датского «Мидтьюлланна» Кристоффера Олссона выявлено редкое заболевание сосудов головного мозга, сообщается на официальном сайте клуба.

«На основании обширных обследований и анализов, проведенных в последнюю неделю, врачи определили, что у Кристоффера образовалось несколько небольших тромбов в обоих полушариях головного мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного процесса в сосудах», — говорится в сообщении клуба.

В конце февраля 28-летнего шведа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он потерял сознание у себя дома.

Олссон с января 2019 по июль 2021 года выступал за «Краснодар». За российский клуб полузащитник провел 80 матчей, забив 4 гола и сделав 7 результативных передач.