Гол Суареса на 5-й добавленной минуте спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле.

Нападающий хозяев Джейкоб Шаффельбург на 4-й минуте открыл счет. В начале второй половины он удвоил преимущество «Нэшвилла». Через 5 минут Лионель Месси отыграл один мяч с передачи Луиса Суареса. В добавленное время уругвайский форвард спас гостей от поражения.

Ответная игра состоится в следующий четверг, 14 марта, на стадионе «Интер Майами».