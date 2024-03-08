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8 марта, 07:05

Гол Суареса на 5-й добавленной минуте спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле.

Нападающий хозяев Джейкоб Шаффельбург на 4-й минуте открыл счет. В начале второй половины он удвоил преимущество «Нэшвилла». Через 5 минут Лионель Месси отыграл один мяч с передачи Луиса Суареса. В добавленное время уругвайский форвард спас гостей от поражения.

Ответная игра состоится в следующий четверг, 14 марта, на стадионе «Интер Майами».

Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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