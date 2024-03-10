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10 марта, 13:44

Лесовой пропустит матч с «Маккаби» из Бней-Рейны из-за мышечного перенапряжения

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Полузащитник хайфского «Маккаби» Даниил Лесовой не примет участие в матче 25-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Бней-Рейны, сообщает sport5.co.il.

По данным источника, у игрока наблюдается мышечное перенапряжение.

Матч между командами пройдет сегодня, 10 марта. Начало — в 21.00 по московскому времени.

26-летний Лесовой в текущем сезоне сыграл за «Маккаби» из Хайфы 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Эли Швидлер

Даниил Лесовой
ФК Маккаби (Хайфа)
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