Лесовой пропустит матч с «Маккаби» из Бней-Рейны из-за мышечного перенапряжения

Полузащитник хайфского «Маккаби» Даниил Лесовой не примет участие в матче 25-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Бней-Рейны, сообщает sport5.co.il.

По данным источника, у игрока наблюдается мышечное перенапряжение.

Матч между командами пройдет сегодня, 10 марта. Начало — в 21.00 по московскому времени.

26-летний Лесовой в текущем сезоне сыграл за «Маккаби» из Хайфы 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Эли Швидлер