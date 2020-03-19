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Турция приостановила футбольные, баскетбольные и волейбольные соревнования из-за коронавируса

17:23
Стадион «Галатасарая». Фото ФК «Галатасарай»
Стадион «Галатасарая». Фото ФК «Галатасарай»
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Министр спорта Турции объявил о приостановке всех футбольных, баскетбольных и волейбольных матчей на территории страны из-за коронавируса, сообщает Эмилиано Карчиа.

Ранее Турция вместе с Белоруссией оставались единственными лигами, где не был остановлен чемпионат страны по футболу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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