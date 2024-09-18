Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:17

Президент «Пюника» объявил о продаже клуба из-за конфликта с Федерацией футбола Армении

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Пюника» Артур Согомонян заявил, что продаст клуб из-за конфликта с руководством Федерации футбола Армении.

«К сожалению, ситуация давно вышла за рамки профессиональной этики и здравого смысла и превратилась в личное противостояние, что сильно вредит и команде, и болельщиками, и академии, самое главное — репутации армянского футбола. Более двух лет я и футбольный клуб «Пюник» боролись с бесчинством, агрессией и некомпетентностью руководителей федерации футбола: за последние четыре года пять клубов только высшей лиги, шесть крупных инвесторов покинули армянский футбол, заявив о невозможности работать с некомпетентным руководством федерации, к сожалению, к такому же выводу пришел и я», — сказал Согомонян в видео, опубликованном клубной пресс-службой.

Руководитель добавил, что продолжит инвестировать в развитие детско-юношеской академии клуба.

«Готов буду вернуться в футбол, когда сменится руководство федерации, и придут люди, заинтересованные в развитии футбола в Армении», — сказал он.

Согомонян приобрел «Пюник» в 2017 году. За это время клуб дважды стал чемпионом Армении.

В этом сезоне чемпионата страны «Пюник» набрал 7 очков после 4 туров и занимает 5-е место в турнирной таблице.

ФК Пюник
Читайте также
Украинка Ястремская потренировалась с российским теннисистом
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости