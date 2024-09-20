Алексей Миранчук — о переходе брата в «Сьон»: «Не надо ждать топ-клубов. Если человек хочет играть в Европе, найдет вариант»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» оценил переход своего брата Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» и предостерег российских футболистов от распространенной ошибки.

— Как оценишь переход брата в «Сьон»?

— Очень рад за него. Он хотел попробовать себя неважно в каком клубе, но в европейском чемпионате. Да, команда не на первых местах, но думаю, что все поправимо. Мой брат — это пример того, что, если человек хочет играть в Европе, то найдет себе какой-то вариант.

Тут важно понимать вот какую вещь. Мы в России привыкли, что если играем в больших клубах нашей страны и хотим ехать выступать за границу, то считаем себя самыми лучшими и ждем предложений от каких-то грандов. А на самом деле таких игроков, как мы, за рубежом очень много. Конкуренция — высочайшая. Соответственно, если стремиться уезжать, то не надо ждать «Ювентусов», «Миланов», английских топов.

— Про Антона недавно Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», сказал, будто «Атланта» хотела приобрести и его, но ей якобы объяснили, что россиян напрямую из России сейчас привозить нельзя. Ты что-то об этом слышал?

— Слышал, как и вы, что такие разговоры были, но конкретных деталей не знаю. Добавить мне тут нечего.

— Можете, кстати, незаметно для всех поменяться. Ты в Швейцарии поиграешь, он — в Америке. И только единицы самых наблюдательных заметят подмену!

— Нет, я-то в Европе уже поиграл! Хочу теперь посмотреть что-то другое. А он в ней не играл. Так что каждый из нас получил то, что хотел!

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.