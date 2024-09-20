Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:10

Алексей Миранчук — о переходе брата в «Сьон»: «Не надо ждать топ-клубов. Если человек хочет играть в Европе, найдет вариант»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей и Антон Миранчуки в игре за «Локомотив».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» оценил переход своего брата Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» и предостерег российских футболистов от распространенной ошибки.

— Как оценишь переход брата в «Сьон»?

— Очень рад за него. Он хотел попробовать себя неважно в каком клубе, но в европейском чемпионате. Да, команда не на первых местах, но думаю, что все поправимо. Мой брат — это пример того, что, если человек хочет играть в Европе, то найдет себе какой-то вариант.

Тут важно понимать вот какую вещь. Мы в России привыкли, что если играем в больших клубах нашей страны и хотим ехать выступать за границу, то считаем себя самыми лучшими и ждем предложений от каких-то грандов. А на самом деле таких игроков, как мы, за рубежом очень много. Конкуренция — высочайшая. Соответственно, если стремиться уезжать, то не надо ждать «Ювентусов», «Миланов», английских топов.

— Про Антона недавно Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», сказал, будто «Атланта» хотела приобрести и его, но ей якобы объяснили, что россиян напрямую из России сейчас привозить нельзя. Ты что-то об этом слышал?

— Слышал, как и вы, что такие разговоры были, но конкретных деталей не знаю. Добавить мне тут нечего.

— Можете, кстати, незаметно для всех поменяться. Ты в Швейцарии поиграешь, он — в Америке. И только единицы самых наблюдательных заметят подмену!

— Нет, я-то в Европе уже поиграл! Хочу теперь посмотреть что-то другое. А он в ней не играл. Так что каждый из нас получил то, что хотел!

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
ФК Сьон
Читайте также
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Популярное видео
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: из «Аталанты» — в «Атланту»
Алексей Миранчук: «При Палыче в «Локомотиве» было просто идеальное время»
Миранчук — о переходе в «Аталанту»: «Если бы вернуться на 4 года назад, снова уехал бы. Но не призываю уезжать всех»
Миранчук — о своих целях в США: «Никогда не был на рэп-концертах. Очень хочу сходить»
Алексей Миранчук поделился ощущениями от того, что «Атланта» играет на синтетике
Алексей Миранчук рассказал, откуда у него приличный английский
Миранчук подтвердил, что зарабатывает в «Атланте» больше, чем в «Аталанте»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости