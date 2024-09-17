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«Аль-Райян» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Райян» сыграет с «Аль-Хилялем» в групповом этапе Лиги чемпионов АФК 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль»

Катарский «Аль-Райян» встретится с саудовским «Аль-Хилялем» в матче группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Дохе (Катар) и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире в России трансляция матча будет доступна на телеканале «СТАРТ» по подписке. Также встречу покажут в онлайн-кинотеатре «Иви» по платной подписке.

«Аль-Райян» по итогам прошлого сезона финишировали на втором месте в Лиге Катар Старс, отстав от чемпиона «Аль-Садда» на два очка. «Аль-Хиляль» — чемпион Саудовской Аравии в сезоне-2023/2024.

Лига чемпионов АФК стартовала 6 августа 2024 года и завершится 4 мая 2025-го. Действующий чемпион турнира — «Аль-Айн» из Эль-Айн (ОАЭ).

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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