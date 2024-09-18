Тошич заявил, что не планирует завершать карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем участии в матче, посвященном Павлу Садырину, между легендами армейцев и «Зенита».

«Очень рад прилететь в Россию еще раз. Рад, что меня пригласили принять участие в матче легенд. Мне хочется увидеться еще раз со своими бывшими товарищами по команде — Габуловым, Дзагоевым, Набабкиным, Щенниковым и другими», — сказал Тошич «СЭ».

37-летний серб также ответил на вопрос о продолжении своей профессиональной карьеры.

«Пока рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Завершать ее пока не планирую. Если приму решение завершить профессиональную карьеру, то сам об этом объявлю и объясню свое решение», — добавил Тошич.

Товарищеская игра состоится 20 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» на поле выйдут Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Павел Погребняк и другие. ЦСКА представят Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Зоран Тошич, Юрий Жирков и другие.