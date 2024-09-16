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В «Атланте» прокомментировали ситуацию с отсутствием флага РФ при объявлении Миранчука

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Директор по коммуникациям футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Крис Винклер прокомментировал ситуацию с отсутствием флага России у полузащитника Алексея Миранчука при объявлении состава команды.

«Мы понимаем вашу обеспокоенность и работаем над исправлением ситуации. Я надеюсь, что к игре в среду у нас будут новости для вас», — сказал Винклер ODDS.ru.

Флаг России не появился рядом с фамилией Миранчука при изображении состава команды в социальных сетях на матчи чемпионата MLS против «Шарлотт» (1:0) и «Нэшвилла» (0:2).

28-летний Миранчук перешел в американский клуб из итальянской «Аталанты» в августе текущего года. В двух проведенных матчах хавбек не отметился результативными действиями.

Источник: ODDS.ru
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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