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17 сентября, 23:50

Булыкин считает, что для Месси и Роналду создадут специальные награды после их ухода из спорта

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что ФИФА и УЕФА создадут специальную награду после того, как Лионель Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру.

«Я думаю, будет награда «Лучший бомбардир всех времен и народов». Я, правда, не помню, сколько голов у Пеле и как закончить эти споры. Но Криштиану и Месси — два величайших футболиста, цифры которых в космосе», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

37-летний Месси выступает за клуб МЛС «Интер Майами», а 39-летний Роналду играет в саудовском «Аль-Нассре».

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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