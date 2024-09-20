Адвокат Промеса не ожидает экстрадиции футболиста в ОАЭ до конца года

Роберт Малевич, адвокат экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса, заявил, что не ожидает экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды до конца этого года.

«Все возможно, однако я не ожидаю, что господина Промеса экстрадируют из ОАЭ в Нидерланды до конца этого года. Это долгая процедура», — приводит слова Малевича РИА Новости Спорт.

В марте футболист был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Он до сих пор ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», за который он выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й.

5 сентября «Юнайтед» из Дубая объявил о переходе 32-летнего нидерландца. 9 сентября в «Юнайтед» сообщили, что Промес стал резидентом ОАЭ.