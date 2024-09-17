«Пахтакор» сыграет с «Аль-Васлем» в групповом этапе Лиги чемпионов АФК 17 сентября

Узбекский «Пахтакор» сыграет с эмиратским «Аль-Васлем» в матче группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляция встречи будет доступна на телеканале «СТАРТ» по подписке. Также игру покажут в онлайн-кинотеатре «Иви» по платной подписке.

«Пахтакор» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Узбекистана пятый раз подряд. «Аль-Васль» — чемпион ОАЭ и обладатель Кубка страны в сезоне-2023/2024.

Лига чемпионов АФК стартовала 6 августа 2024 года и завершится 4 мая 2025-го. Действующий чемпион турнира — «Аль-Айн» из Эль-Айн (ОАЭ).