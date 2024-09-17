Гаттузо подарил всем игрокам и сотрудникам «Хайдука» iPhone 16 после победы над «Динамо» Загреб

Главный тренер «Хайдука» и чемпион мира в составе сборной Италии Дженнаро Гаттузо подарил всем игрокам и персоналу хорватского клуба iPhone 16 за свой счет после победы в дерби с загребским «Динамо».

«Хайдук» победил «Динамо» 13 сентября на выезде в рамках 6-го тура чемпионата Хорватии со счетом 1:0.

Подарки обошлись итальянцу в 40 тысяч евро. Ранее Гаттузо неоднократно заявлял, что заработал достаточно денег и занимается тренерской работой не ради денег, а из любви к футболу.

46-летний Гаттузо возглавил «Хайдук» перед началом текущего сезона. Ранее экс-полузащитник «Милана» и сборной Италии работал с «россонери», «Наполи», «Валенсией», «Марселем» и рядом други клубов.