Денис Черышев может перейти в армянский «Ноа»

Российский нападающий Денис Черышев может продолжить карьеру в Армении, сообщает Armenie Football.

По данным источника, 33-летний россиянин ведет переговоры с клубом «Ноа», который занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении.

Черышев является свободным агентом. Предыдущей командой футболиста была «Венеция», за которую он выступал с августа 2022 года по июль 2024 года.

В сезоне-2023/24 Черышев провел 10 матчей за «Венецию» и не отличился результативными действиями.