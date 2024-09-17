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Денис Черышев может перейти в армянский «Ноа»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Денис Черышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский нападающий Денис Черышев может продолжить карьеру в Армении, сообщает Armenie Football.

По данным источника, 33-летний россиянин ведет переговоры с клубом «Ноа», который занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении.

Черышев является свободным агентом. Предыдущей командой футболиста была «Венеция», за которую он выступал с августа 2022 года по июль 2024 года.

В сезоне-2023/24 Черышев провел 10 матчей за «Венецию» и не отличился результативными действиями.

Денис Черышев
Футбол
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